朝の通勤ラッシュ、ようやく確保した座席。しかし、隣に座るのが誰かによって、その後の快適さが変わってくる。ガールズちゃんねるに4月下旬、「電車で隣に男が座ってくるのが嫌」というトピックが立ち、反響を呼んだ。トピ主は自身の心境を次のように綴った。「通勤や移動で電車を使うのですが隣に男が座ると正直落ち着きません。（男児も苦手です）距離を取りたくなったりなんとなく居心地が悪く感じます。逆に女性だと安心して