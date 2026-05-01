◇セ・リーグヤクルトーDeNA（2026年5月1日神宮）ヤクルトの丸山和郁外野手（26）が、DeNA戦で自身初のサイクル安打を達成した。サイクル安打達成は、25年8月19日ヤクルト戦（神宮）の丸佳浩（巨人）以来史上73人目＆78度目で、セ・リーグ43度目。「1番・右翼」で先発出場した丸山和は、初回の第1打席は左邪飛に倒れたが、2回の第2打席で右前打、4回の第3打席で右中間3塁打、5回の第4打席で2号ソロを放って快挙達成に
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