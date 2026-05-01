北海道・旭川市の旭山動物園で妻の遺体を園内の焼却炉で損壊した疑いで逮捕された職員の男が、事件後も動物園に勤務する様子をJNNのカメラが捉えていました。捜査本部が置かれている旭川東警察署前です。逮捕された鈴木容疑者への午前の取り調べが行われているとみられます。これは、事件の後も職場に勤務する鈴木達也容疑者（33）です。旭山動物園では毎日、園長やスタッフが参加する「朝のミーティング」が行われています。鈴木