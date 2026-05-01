4月8日にデビューした純烈の弟分「モナキ」が、カプセルトイメーカー「奇人クラブ」が企画運営するガチャ「証明写真」シリーズに登場することが1日、分かった。デビュー曲のジャケット写真に、モナキ誕生につながる「酒井一圭プロデュースセカンドチャンスオーディション」へ応募した際の証明写真を使用したことから同社からオファーがあり、実現した。2日から全国のヴィレッジヴァンガード約70店舗に設置される。また、中にはメ