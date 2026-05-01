扶桑化学は、1975年（昭和50年）の発売からロングセラーの瞬間冷却パック「ひえっぺ」のパッケージをリニューアルして発売する。「ひえっぺ」は、1回使い切りの瞬間冷却剤。中に硝酸アンモニウムと水袋が入っていて、ゲンコツで強めに叩くと、中の水袋が破れて内容物が溶け、冷却が始まる仕組みとなっている。保冷時間は、室温25度で「ひえっぺ」は約20分、「ひえっぺデラックス」は約100分（保冷時間は使用状態や周囲の温度によっ