お笑いコンビ・マヂカルラブリーの村上（41）の妻で踊り手・いとくとら（読み：いくら／36）が1日、自身のインスタグラムを更新。双子の女児と男児出産を報告した。【写真】赤ちゃんとの写真を添え、双子の出産を伝えた村上の妻・いとくとらいくらは「先日、双子の女の子と男の子を出産いたしました！」と伝え、「第一子の女の子は2700グラム超え、第二子の男の子は3000グラム超えと、双子にしてはビッグに生まれてきてくれま