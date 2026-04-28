スペイン南部セビリアで開催されていた祭りの現場で、最大上空90メートルまで跳ね上がるアトラクションのケーブルが突然断線する事故が発生した。25日（現地時間）、英国のデイリー・メールやメトロなど外信によると、前日にセビリアで開催されていた春祭り「フェリア・デ・アブリル」の期間中、このような事故が発生した。「スティール・マックス」という名称のこのアトラクションは、弾性のあるケーブルを利用して2人乗りのカプ