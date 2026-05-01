帰省ラッシュを避けて前夜移動も「皆考えることは同じ…」2026年ゴールデンウイークも、高速道路では激しい渋滞が予測されています。今年は期間前半にあたる4月は渋滞が少なく、いわゆる「帰省ラッシュ」も「Uターンラッシュ」も全て5月に集中するとされています。 【プロ直伝】これが「渋滞を避ける方法」です！（画像）帰省ラッシュにあたる下り線の渋滞ピークは5月2日（土）です。東北道下りで最大40km、中央道下りで45kmな