スポーツ紙といえば、カラフルでどでかい見出しだろう。主力選手をもじったり、ダジャレで締め括ったり…。遊び心溢れる見出しに“上手い！”と唸らされたことがある人は多いのではないか。しかし、今週デイリースポーツがつけた見出しはやり過ぎたようだ。あろうことか、親密な関係にあるチームの指揮官を怒らせてしまったのである。＊＊＊【写真】藤川監督を激怒させたデイリースポーツの見出し4時間58分の死闘"事件"が起