日本バレーボール協会（JVA）の川合俊一会長（63）が1日、公式インスタグラムを更新新し、手術のため、入院したことを明かした。「今日から入院。かねてより胆石の痛みがありながら誤魔化してきたけど、酷くなったので手術することに」と報告した。「手術日が決まってからの1ヶ月以上、食事制限が辛かった笑」とつづり、「SVリーグの男子、そしてビーチバレーなど行けませんがみんな頑張れ」と記した。「僕は1週間ほどお休