タレント石原良純（64）が1日、TBSラジオ「今田耕司のお耳拝借！金曜日」（金曜午前8時30分）にゲスト出演。最近「マジ怒られ」した大御所俳優について語った。石原は役者としての先輩について語る中、俳優高橋英樹（82）について「俳優でバラエティーに出てる人の中で、一番年長者ぐらいなんだけど」と切り出した。一昨日、高橋とクイズ番組で共演し「あまりにも俺が出来が悪かったの。そしたら休憩時間のスタジオの通りすがりで