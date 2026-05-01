テニス男子で元世界４位の錦織圭（３６）＝ユニクロ＝が１日、今季限りでの現役引退を発表した。１４年全米オープン準優勝、１６年リオデジャネイロ五輪銅メダル、日本男子最高の世界ランク４位と数々の偉業を打ち立ててきた第一人者。近年は度重なる怪我に苦しんできたが「これまでのすべてを振り返ったとき、『やり切った』と胸を張って言える自分がいます」と、ＳＮＳで心境をつづった。錦織の発表文は次の通り。「今日は