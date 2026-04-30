まもなくゴールデンウィーク。普段から公私共に鉄道を楽しんでいる鉄道写真家の筆者が今おすすめしたい鉄道ショートトリップコースをご紹介！連休中はもちろん、混雑を避けて連休後のちょっとした週末にも最適な初夏の小旅5選をお届けします。【村上悠太／鉄道写真家】（全2回の第1回）＊＊＊【写真を見る】鉄道を利用すれば、都内とは思えないほど緑豊かな山や透明度の高い川の絶景を楽しむことができる【1：スキーだけじゃ