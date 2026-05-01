元モーニング娘。でタレントの新垣里沙（37）が5月1日、第1子妊娠を発表した。自身のYouTubeチャンネルで明らかにした。【写真】新垣里沙「とても幸せ」10歳年上夫の誕生日に旅先でラブラブ2ショ新垣は夫のヤスタケこと、山口安威（47）と動画に出演すると、「この度、新しい命を授かりました」と報告。「応援してくださってる皆様に、こうしてできてることがうれしい」と笑顔を見せ、「私の中で、ママになるっていうのは人生