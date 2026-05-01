声優の山路和弘（71）と朴ロ美（54 ※ロ＝王偏に路）夫婦が1日、新しく会社を設立したことを報告した。声優事務所で会社名は「株式会社SViL(スヴィル)」となり、公式サイトも開設された。【画像】ロゴかっこいい！声優・山路和弘＆朴ロ美夫婦が設立した会社すでに声優（タレント）も数名所属しており、公式サイトでは「SViL」の名前の由来について「我が家の愛猫の名はスヴィッチョフスキールルッチョフスカヤスヴィは朴ロ