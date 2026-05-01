ホテルニューオータニ大阪ロビィ階にあるティー＆カクテル「SATSUKI LOUNGE」にて『シナモロール コラボレーションスイーツビュッフェ「Cinnamoroll Summer Sky Trip」』を開催！「Cinnamoroll Summer Sky Trip」をテーマに、心ときめくキュートなスイーツを味わうことができます☆ ホテルニューオータニ大阪「SATSUKI LOUNGE」シナモロール コラボレーションスイーツビュッフェ「Cinnamoroll Summer Sky Trip」