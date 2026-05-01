お笑いコンビ「ナインティナイン」の岡村隆史（55）が4月30日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」（木曜深夜1・00）に出演。体調不良のため当面の間休養することを発表したお笑いコンビ「バナナマン」の日村勇紀（53）について語った。「皆さんも心配していらっしゃる方もおられると思いますけども、日村くんがお休みされるということで」と切り出した岡村。「今年入ってから2回くらい日村くん