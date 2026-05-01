ホワイトハウスの大統領執務室で記者団と話すトランプ氏＝4月30日/Alex Brandon/AP（CNN）トランプ米大統領は4月30日、イランとの協議の状況については自分とごく一握りの者しか知らないと述べ、表向きは停滞しているように見えるものの、交渉に進展があることを示唆した。トランプ氏は大統領執務室で「協議の現状については、私と数人を除いて誰も知らない」とコメント。ただ、イランの指導部を巡り不透明さが残ることも認めた。