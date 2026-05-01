YouTuberのヒカル（34）が自身のYouTube動画で、タモリ（80）について「面白くない」と発言したことが物議を醸しているなか、芸人たちもこの件に次々と言及。ついに“大物芸人”も反応を見せた――。ヒカルは4月20日に更新した動画内で、「カジサック」ことお笑いコンビ・キングコングの梶原雄太（45）らと対談。YouTubeの時代はいつまで続くのかなど、酒を交えながら語り合った。そのなかで、タモリについて言及する一幕があり、