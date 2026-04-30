「ジュースおじさん」の愛称で親しまれた俳優のパク・ドンビンさんが、56歳でこの世を去った。4月30日、放送界によると、パク・ドンビンさんは今月29日に息を引き取った。享年56歳。【写真】2026年に入って40日余りで俳優4人が死去…沈痛ムードの韓国警察によると、パク・ドンビンさんは開業準備中の飲食店で死亡した状態で発見された。事件性は確認されていないという。遺体安置所は京畿道（キョンギド）安城（アンソン）市の道民