Image: G-SHOCK ガラス瓶にソックリすぎる。カシオの耐衝撃腕時計「G-SHOCK」は、たくさんのコラボモデルがあります。ほとんどはロゴを載せたり色味を近付けたり、バックライトでロゴが光るくらい。エッセンスを採り込む以上に、似せて作ったモデルはあんまりないかも…？ スケルトン以上ガラス未満新作「GA-2100CC-3AJR」は、コカ・コーラ140周年のお祝いに生まれたコラボモデル。ベースは8