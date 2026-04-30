大阪地検トップの検事正だった北川健太郎氏から性被害を受けたと訴えている女性検事のAさんが4月30日、勤務先の大阪地方検察庁を訪れ、辞表を提出した。「辞めたくないのに、仕事をしたいだけなのに、すごく悔しい」そう語るAさんは、本来続けるはずだった職を、自ら手放す決断を迫られた。●虚偽のうわさ広まるも…検察は十分な対応取らず北川氏は大阪地検の検事正だった2018年9月、大阪市内の官舎で、部下だったAさんに性的暴行