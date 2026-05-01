クイーンのギタリストブライアン・メイ（７８）が、地元議会が安全上のリスクとなる可能性があるとして、村の広場に数千本の水仙を植えることを禁じられた。英紙サンが１日、報じた。ブライアンは英サリー州エルステッドにある自分の村の広場に球根を寄贈する計画を立てていたが、地元議会がそれを阻止したという。エルステッド教区議会は、黄色い花が付近の交通の視界をさえぎることることを理由としており、当局は、水仙が