ベルギーの名門アンデルレヒトからシント＝トロイデン（STVV）にレンタル中の後藤啓介の振る舞いが、いまだに波紋を広げている。４月23日に開催されたベルギーリーグのプレーオフ１第４節、保有元アンデルレヒトとの一戦で、後藤は決勝ゴールをマーク。得点直後に加え、２−０で勝利した後も喜びを爆発させた。その行動に、アンデルレヒトの一部選手やスタッフらが憤慨。後藤に詰め寄り、一触即発の事態となった。20歳の日