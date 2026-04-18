料理研究家として雑誌や書籍、テレビなどで活躍中の大原千鶴さん。2月に書籍『大原千鶴の私が好きな野菜のごちそう』を出版。3人（長男25歳、二男24歳、長女20歳）の子育てが終わり、以前とは少し変わってきたという食生活について伺いました。「旬のもの」がいちばんおいしい！――好きな食べ物はなんですか？【実際の写真】定番ごはんは魚のおかずと具たくさんみそ汁大原千鶴さん（以下、大原）：難しい質問だけれど…、「旬のも