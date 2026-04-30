ヤマトHDは、中東情勢による原油価格の高騰を受けて、トラックなどの燃料費の高騰分を配送料に反映させる「燃油サーチャージ」の導入について検討を始めたと明らかにしました。ただし、個人向けの宅配便ではなく法人向けの取引での導入を検討していて、適正な価格で取引を行うための取り組みの一環だとしています。会見に臨んだ野村優CFOは、中東情勢による影響として「一時的なインパクトとして大きいのは燃料だと思っている」と