「コンドーム値上げ」が意味することイラン情勢がいかに生活を直撃するか、本当の意味を日本人はまだ知らないのではないか。ただ、世界では着実にそれを象徴するニュースが飛び交っている。たとえば、こんな話題だ。「コンドームが値上がりするかもしれない」――。ブルームバーグ（4月23日）によれば、世界最大のコンドームメーカー、マレーシアのカレックス社が、イラン戦争の長期化による原材料不足や物流混乱を受け、最大30％