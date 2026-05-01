ファッションモデルでタレントの藤田ニコルさんが5月1日、自身のSNSを更新。夫で俳優の稲葉友さんとの間に第1子が誕生したことを報告しました。あわせて、直筆の連名で書かれた書面も投稿しました。【写真を見る】【 藤田ニコル 】第1子女児出産を報告 夫・稲葉友と連名で「かけがえのない存在と出会えたことに感謝の気持ち」（投稿全文）▽▽▽投稿全文▽▽▽皆様へ晩春の候、皆様におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上