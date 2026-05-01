見上愛（25）と上坂樹里（20）がダブルヒロインを務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』。序盤戦で圧倒的な存在感を示していたのが、見上演じるりんの夫・奥田亀吉を演じた三浦貴大（40）だ。亀吉は運送業で一代にして財を築いたものの酒乱でりんに暴力を振るい、火事の際にはりんと娘を置き去りにして自分だけ逃げ出すなど、救いようのない人物。SNSでは“朝ドラ史上最低の夫”との声が上がるほど、三浦は“クズ夫”ぶりを見事に表