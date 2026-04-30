コロンビアの公園のラグーンに浮かぶカバ。ここはかつて麻薬王パブロ・エスコバルの私有地だった場所で、エスコバルは数十年前、メスのカバ3頭とオスのカバ1頭を輸入した＝2021年2月4日/AP Photo/Fernando Vergara, File（CNN）南米コロンビア政府が駆除を計画している「麻薬王のカバ」80頭について、インドの富豪アナント・アンバニ氏が自身の野生生物保護施設で引き取りたいと申し出ている。カバは「麻薬王」と呼ばれた故パブロ