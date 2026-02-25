カブスの今永昇太投手（32）は24日（日本時間25日）、パドレス戦にオープン戦初先発し、2回を33球3安打1奪三振、無失点。最速は94.1マイル（約151.4キロ）をマークする上々の初登板となった。

立ち上がりから8球連続で直球を投げ込んだ。先頭のジョンソンは平凡な三塁へのゴロだったが、三塁手が待って捕球したために内野安打。3番・アンドゥハーには初めて投げたカーブが左前にポトリと落ち1死一二塁となった。しかし、今永は宋をこの日最速の94.1マイルの直球で空振り三振、ソラクを93.4マイル（約150.2キロ）の直球で二ゴロとし無失点で切り抜けた。

2回はレイエスにスプリットを中前に落とされたが、今永らしい直球で押し込む力強い投球で無失点。順調な仕上がりを見せた。

登板後、取材に応じた今永は「前回のライブBPから反省を生かして、しっかりゾーンの中で勝負していくというところで。少しカウント悪くした部分がありましたけど、四球を出さなかったので。そこは良かった」と話した。

1年契約で勝負のシーズンとなる今季。「もちろん1年契約なので、これだけ母数（選手数）が多ければ、この座を狙ってる選手はたくさんいるので。僕もそこに負けないように、長いキャリアを積んでいけるように、そういう成績を出したいなと思ってます」と力を込めた。