B¥¸¥§¥¤¥º¡¦²¬ËÜ¡¡1Ç¯ÌÜÆüËÜÁª¼ê¤Ç»Ë¾åºÇÂ®¡È¥á¥¸¥ã¡¼1¹æ¡É¡¡ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¡Ö¤¤¤¤·Á¤ËÂÇ¤Æ¤¿¡×
¡¡¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º3¡Ý£°¥á¥Ã¥Ä¡Ê2026Ç¯2·î23Æü¡¡¥À¥ó¥¤¡¼¥Ç¥ó¡Ë
¡¡¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬23Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö24Æü¡Ë¡¢¥á¥Ã¥Ä¤È¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤ÇÂÔË¾¤Î1¹æ¥¢¡¼¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¡£WBCÊÆ¹ñÂåÉ½¤Î¥¯¥ì¥¤¡¦¥Û¡¼¥à¥ºÅê¼ê¡Ê32¡Ë¤ÎÊÑ²½µå¤òÂª¤¨¡¢2¥é¥ó¤òÃæ·ø¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±¿¤ó¤À¡£¼ÂÀï2»î¹ç¡¢3ÂÇÀÊÌÜ¤Ç¡¢¸½ÃÏ2·î23Æü¤Î½é¥¢¡¼¥Á¤Ï1Ç¯ÌÜ¤ÎÆüËÜÁª¼ê¤Ç¤ÏºÇÂ®¡£³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿µð¿Í¤Î4ÈÖ¤¬¡¢Áá¤¯¤âÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Èôµ÷Î¥431¥Õ¥£¡¼¥È¡ÊÌó131¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î°ìÈ¯¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Ö¤ÁÅö¤Æ¤¿¡£¥¥ã¥ó¥×ËÜµòÃÏTD¥Ü¡¼¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ä¡¢¼«Ê¬¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤¤¤¤·Á¤ËÂÇ¤Æ¤¿¡×¡£Ç¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤Ç¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿²¬ËÜ¤Ï¡¢ÆüËÜÄÌ»»248ËÜÎÝÂÇ¤Î¼ÂÎÏ¤È¥Ñ¥ï¡¼¤òÁá¤¯¤âÈ¯´ø¤·¤¿¡£
¡¡2²ó1»à°ìÎÝ¡¢ºòµ¨12¾¡¤Î±¦ÏÓ¥Û¡¼¥à¥º¤Ë3µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£Â³¤¯4µåÌÜ¡¢³°³ÑÄã¤á¤Î¥«¡¼¥Ö¤ò´°àú¤ËÂª¤¨¤¿¡£ÂÇ·âÎý½¬¤Ç¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢°ú¤ÃÄ¥¤ê°ìÊÕÅÝ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é±¦Êý¸þ¤Ë¤âÂçÈôµå¤¬ÂÇ¤Æ¤ë¡£Ê£¿ôµåÃÄ¤ÎÁèÃ¥Àï¤ÎËö¡¢4Ç¯Áí³Û6000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó93²¯6000Ëü±ß¡Ë¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ë»°¿¶¤ò¤·¤Ê¤¤¡Ö2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡×¡£²¬ËÜ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿Ì¾»ÉÂå¤ï¤ê¤Î°ì¿¶¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¡¼¥Ó¥¹¡¦¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤Ï¤¦¤Á¤Îµá¤á¤ë¥¿¥¤¥×¡£¤À¤«¤é¤³¤½²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êä¶¯¤Ê¤ó¤À¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£¤Þ¤À¼ÂÀï2»î¹ç¡¢3ÂÇÀÊÌÜ¤Ç¤ÎÂè1¹æ¡£1Ç¯ÌÜ¤ÎÆüËÜÁª¼ê¤Ç¤Ï¡¢20Ç¯2·î24Æü¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Åû¹á²ÅÃÒ¡Ê¥ì¥¤¥º¡Ë¤òÈ´¤¡¢»Ë¾åºÇÂ®¤À¡£¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤â¤¢¤ë¤·¡¢Åê¼ê¤äµå¼Á¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤è¤ê¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÉ½¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥à¥º¤Ï3·î¤ÎWBCÊÆ¹ñÂåÉ½¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£ËÜÈÖ¤Ç¤Ï·è¾¡¤Þ¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤á¤ÐºÆÀï¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Á°²ó23Ç¯Âç²ñ¤Î·è¾¡¡¦ÊÆ¹ñÀï¤Ç¤Ï¡¢4²ó¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ëº¸Ãæ´Ö¤Ø¤Î¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡ÖWBCÂåÉ½¤È¤«¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÅê¼ê¤¬½é¤á¤Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦Ãæ¤Ç¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂÇ·â¤ò¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤ÈÀÅ¤«¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»þµ¨¤Ç¤Ï°ÛÎã¤Îµ¤²¹12ÅÙ¤È¤¤¤¦´¨¤µ¤Ç¡¢Á°Æü¤«¤é¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹10ÅÙ¤È°ìµ¤¤Ëµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¡£²¬ËÜ¤â¡ÖµÜºê¤¯¤é¤¤´¨¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï°ì¿¶¤ê¤ÇÊ¨¤¡¢¥²¥ì¥í¤é¿·¤¿¤Ê¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤«¤é½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÂÇ¤Á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤¢¤È2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤Æ»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¡£ºÆ¤ÓÆüËÜÎóÅç¤òÇ®¤¯¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ê¿ù±º¡¡Âç²ðÄÌ¿®°÷¡Ë
¡¡¡Ú²¬ËÜ¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡½¡½ÊÑ²½µå¤ò¥»¥ó¥¿¡¼Êý¸þ¤Ø¡£
¡¡¡ÖÂÇ¤Ä¡¢ÂÇ¤¿¤Ê¤¤¡¢¥Ò¥Ã¥È¡¢¥¢¥¦¥È´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤¤¤¤Åö¤¿¤ê¤ò»î¹ç¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×
¡¡¡½¡½2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¡©
¡¡¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â´Þ¤á¤Æ¡¢»î¹ç¤ÎÃæ¤Ç¤É¤ó¤É¤óÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£º£Æü¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡×
¡¡¡½¡½Á°Æü¤ÎÂÇ¤Á¹þ¤ß¤òÍî¤È¤·¹þ¤á¤¿¡©
¡¡¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÎý½¬¤ò¤·¤Æ¡¢»î¤·¤Æ¤¤¤¯´ü´Ö¡£»î¹ç¤Ï³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢²ÝÂê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡¡½¡½Ãæ·ø¤«¤éµÕÊý¸þ¤ØÂÇ¤Æ¤ëÎÉ¤µ¡£
¡¡¡ÖÊÌ¤Ë¡¢¤½¤Î¤Ø¤ó¤ÏÆÃ¤Ë²¿¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½¤Þ¤À¤¢¤Þ¤êÂ®µå¤òÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤À»î¹ç¤Ç¤Ï4ÂÇÀÊ¤Ç¤¹¤·¡£¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤É¤ó¡¢¤¤¤í¤¤¤íÊÙ¶¯¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡Ô¾¾°æ½¨´î¤âÅû¹á¤âÈ´¤¤¤¿¡Õ1Ç¯ÌÜ¤ÎÆüËÜÁª¼ê¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï½é¥¢¡¼¥Á¤Ï¡¢»î¹ç¿ô¤ÈÂÇÀÊ¿ô¤Ç¤Ï¡¢1»î¹çÌÜ¤Î2ÂÇÀÊÌÜ¤ËËÜÎÝÂÇ¤·¤¿03Ç¯¤Î¾¾°æ½¨´î¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤¬ºÇÂ®¡£²¬ËÜ¤Î2»î¹çÌÜ¤ÏÅû¹á¤ÈÊÂ¤Ó2°Ì¥¿¥¤¡¢3ÂÇÀÊÌÜ¤ÏÃ±ÆÈ2°Ì¤ÎÁá¤µ¡£¸½ÃÏ»þ´Ö2·î23Æü¤Ï¡¢2·î27Æü¤Î¾¾°æ¤ä2·î24Æü¤ÎÅû¹á¤ò¾å²ó¤êºÇÂ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£