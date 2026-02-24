¡ÖÅ·Á³¡×¡ÖÄ«³Í¤ì¡×¡Ö»É¿ÈÍÑ¡×¡Ä¶õÁ°¤Î¡È¥·¡¼¥ë¥Ö¡¼¥à¡É¤Ç¡Öµû¥·¡¼¥ë¡×¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÇ®»ëÀþ¡¡ÇÑ´þÌäÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¡È¥·¡¼¥ë¥¢¡¼¥È¡É¤È¤Ï
PR¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ë
¡¡¤³¤³ºÇ¶á¡¢½÷»Ò¾®³ØÀ¸¤òÃæ¿´¤Ë¡È¥·¡¼¥ë¥Ö¡¼¥à¡É¤¬ºÆÇ³¤·¡¢¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡È¤×¤Ã¤¯¤ê¥·¡¼¥ë¡É¤¬¹â³Û¤ÇÅ¾Çä¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¤Ç¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¶¦Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í§Ã£Æ±»Î¤Ç¤Î¥·¡¼¥ë¸ò´¹¤È¤¤¤Ã¤¿³Ú¤·¤ß¤â¿Íµ¤¤ò»Ù¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¢¥Ê¥í¥°ÂÎ¸³¤ÎÌþ¤ä¤·¤¬²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡ÚÀîËÜÂç¸ã¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò¿å»ºÉôÄ¹¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÁ¯µûÇä¤ê¾ì¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Èµû¥·¡¼¥ë¡É¤«¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤È¤Ï¶Ã¤¯¤Ð¤«¤ê
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥·¡¼¥ë¥Ö¡¼¥à¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¤¤¤Þ¡¢¡Öµû¤Î¥·¡¼¥ë¡×¤¬ÌäÂê¤òÄóµ¯¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÇä¤ê¾ì¤ËÊÂ¤Öµû¥Ñ¥Ã¥¯¤ËÅ½¤é¤ì¤¿¡¢¤¢¤Î¥·¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡
¡¡²áÇ®¤¹¤ë¥·¡¼¥ë¥Ö¡¼¥à¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¡ÖµûÎ¥¤ì¡×¤¬¸À¤ï¤ì¤Æµ×¤·¤¤¡£¼ÂºÝ¡¢¡Öµû¤è¤ê¤âÆù¡×¤È¤¤¤¦¾ÃÈñ·¹¸þ¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸²Ãø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾ÃÈñ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¿å»º´Ø·¸¶È¼Ô¤ÏÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£ÂçÈ¾¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤¬¿å»ºÊª¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÅ¹Æ¬¤Ç¤Ï¡¢µû¥Ñ¥Ã¥¯¤òÇã¤¤Êª¤«¤´¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢Æü¡¹¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¡È¥·¡¼¥ë¡É¤¬¹Í°Æ¡¢ºîÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡
¡¡¤½¤â¤½¤âµû¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤È¡¢µûÌ¾¤Ë²Ã¤¨¤Æ¾¦ÉÊÌ¾¤ä²Á³Ê¡¢ÆâÍÆÎÌ¡¢¾ÃÈñ´ü¸Â¤Ê¤É¤¬µºÜ¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ë¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ë¡£¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¹ØÆþ°ÕÍß¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ËÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¾ðÊó¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥·¡¼¥ë¤¬¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¾åÉô¤Ë¤âÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡ÖÅ·Á³¡×¤ä¡ÖÄ«³Í¤ì¡×¡Ö»É¿ÈÍÑ¡×¤Ê¤ÉPR¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤Ò¤ÈÌÜ¤ÇÊ¬¤«¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤ä¡¢µû¤Î¹ØÇã°ÕÍß¤ò¹â¤á¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥óÄ´Íý¡¡¾Æ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¥Ð¥¸¥ë¥½¥Æ¡¼¡×¡Ö³¤¤Î¹¬¤¬Ì£¤Î·è¤á¼ê¡¡½ÁÊª¤äÆéÊª¤ËºÇÅ¬¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢º£ÈÕ¤Î¤ª¤«¤º¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£
¥·¡¼¥ë¤¬¡Ö¤¢¤ë¤È¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ÏÇä¤ì¹Ô¤¤¬Âç°ã¤¤¡×
¡¡µû¤½¤Î¤â¤Î¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤¢¤ë¤¤¤Ï¹âµé´¶¤¬¤¢¤ë¥·¡¼¥ë¤ËÌÜ¤òÎ±¤á¤Æ¡¢¤½¤ÎÀëÅÁÊ¸¶ç¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿·Ð¸³¤ÏÃ¯¤·¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£³¹¤Î¾®¤µ¤ÊÁ¯µûÅ¹¤¬¸º¤êÂ³¤±¡¢µû¤Î¹ØÆþÀè¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤¤Þ¡¢µû¥·¡¼¥ë¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡´ØÅì¤ÎÃæ·ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î´´Éô¤Ï¡¢¡Ö¥³¥¹¥È¤Î´Ø·¸¤ÇÅ¹°÷¤Î¿Í¿ô¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥¥ã¥Ã¥Á¤òÁÀ¤Ã¤Æµû¤Î¥·¡¼¥ë¤ÏÇ¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ë¤È¤Ê¤¤¤Î¤È¤Ç¤ÏÇä¤ì¹Ô¤¤ÏÂç°ã¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡Á¯µûÇä¤ê¾ì¤Îµû¥Ñ¥Ã¥¯¤ò¸«¤ë¤È¡¢µû¤ÎÌ¾Á°¤ä¿©¤ÙÊý¡¢½Ü¤Ê¤É¤ò²òÀâ¤¹¤ë¥·¡¼¥ë¤Î¤Û¤«¡¢¡Ö³Ú¤·¤¯¤ª¤¦¤Á¤Ç¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡ª¡×¡Ö¤ª¤¦¤Á¤Çµû¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¡ª¡×¡Ö³¤¤Î·Ã¤ß¡¡¤ª¤¤¤·¤µºÝÎ©¤ÄÅ·Á³¤Î¤¦¤ÞÌ£¡×¡Ö¤ªÁ¦¤á¡¡ÀìÌçÅ¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤³¤À¤ï¤ê³¤¤Î¹¬¡×¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¾¦ÉÊ¤ÎÀâÌÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥¢¥Ô¡¼¥ëÉ½¼¨¤â¤¢¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸ú²ÌÈ´·²¤Îµû¥·¡¼¥ë¤¬ÂçÎÌ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÌäÂê¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µû¥·¡¼¥ë¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Áý¤¨Â³¤±¤ë¤Ê¤«¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¿å»ºÃ´Åö¼Ô¤¬Âå¤ï¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥·¡¼¥ë¤ÎÊ¸¸À¤äÊ¸»ú¤ÎÂç¤¤µ¡¢¿§¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬º¹¤·ÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¸Å¤¤¥·¡¼¥ë¤¬ÉÔÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¿å»º´Ø·¸¼Ô¤Ï»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤ËÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢²£ÉÍ»Ô¤Î¿©ÉÊ²·²ñ¼Ò¡Ö²£ÉÍ¿©ÉÊ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ÎÀ¥¸ÍÀ¶¼ÒÄ¹¤À¡£Æ±¼Ò¤Ç¤ÏÇ¯´ÖÌó60ËüËç¡¢¤ª¤è¤½100Ëü±ßÊ¬¡¢½ÅÎÌ¤Ë¤·¤ÆÌó300¥¥í¤Î¥·¡¼¥ë¤òÇÑ´þ½èÊ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï·è¤·¤ÆÆ±¼Ò¤À¤±¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»»º¤Îµû²ðÀ¸»º¤Ë·È¤ï¤ë¿©ÉÊ²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤äÉ´²ßÅ¹¤«¤é¥·¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤ä¡¢±ÉÍÜÀ®Ê¬É½¼¨¤ÎÍÌµ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»ºÃÏÉ½¼¨¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¤ÃÏÌ¾¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹¤¯¡ØËÌ³¤Æ»»º¡Ù¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿°ÍÍê¤¬¤¢¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥·¡¼¥ë¤òºî¤êÄ¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
ÇÑ´þÌäÂê¤Ë¡È¥¢¡¼¥È¡É¤Î¸÷¤òÅö¤Æ¤ë
¡¡¥·¡¼¥ë¤òÇÑ´þ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÅöÁ³ÈñÍÑ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢²£ÉÍ¿©ÉÊ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÀ¥¸Í¼ÒÄ¹¤Ï¿ôÇ¯Á°¤«¤é¡ÖÇÑ´þ¥·¡¼¥ë¤òÀÚ¤ê³¨¤«²¿¤«¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë»º³ØÏ¢·È¤Ç·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢²£ÉÍ»ÔÎ©Âç¤Î¹ñºÝ¾¦³ØÉô¤Ç¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤òÀì¹¶¤¹¤ë¡Ö¼ÆÅÄÅµ»Ò¥¼¥ß¡×¤Î¼ÆÅÄ¶µ¼ø¤ä³ØÀ¸¤é¤Ë¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡Î¾¼Ô¤Î´Ö¤Ç¶¨µÄ¤¬½Å¤Í¤é¤ì¡¢Æ±¼Ò¤Î¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¡ÊCSR¡Ë¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¡ÖSDGs¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¥·¡¼¥ë¤òµß¤¨¡ª¤ª¤µ¤«¤Ê¥¢¡¼¥ÈÂçºîÀï¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅ¸³«¡£ºòÇ¯½©¤«¤é³ØÀ¸¤é¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤Ë¤è¤ê¡¢»ÔÆâ¤Î³ØÆ¸ÊÝ°é½ê¤Ç¡Öµû¤Î¥·¡¼¥ë¥¢¡¼¥È¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Þ¥°¥í¤ä¥¨¥Ó¤Ê¤É¤Îµû²ð¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿Âæ»æ¤Ë¡¢³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÇÑ´þ¥·¡¼¥ë¤ò¤Á¤®¤Ã¤ÆÅ½¤êÉÕ¤±¡¢ÅÉ¤ê³¨¤Î¤è¤¦¤Ë¿§ÉÕ¤±¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¼ÆÅÄ¶µ¼ø¤Ï¡¢¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¥·¡¼¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¯¤Á¤®¤ê¤Ê¤¬¤é¹¥¤¤Ê¿§¤ò¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤ËÅ½¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¸Ò¤¬É¬Í×¤Ê¤¤¤Î¤âÊØÍø¤Ç¡¢¥·¡¼¥ë¥¢¡¼¥È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ëµû¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ò¶¡¤âÂ¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡Æ±¼Ò¤¬²£ÉÍÆîÉô»Ô¾ìÆâ¤Ç±¿±Ä¤¹¤ëÏÂ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö²£ßÀ²°ËÜÊÞ¿©Æ²¡×¤ÎÊÉ¤Ë¤Ï¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬ºî¤Ã¤¿¥·¡¼¥ë¥¢¡¼¥È¤ÎºîÉÊ½¸¤¬¾þ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢Æ±¼Ò¤ä¿å»ºÄ£¤ÎHP¤Ë¤Ï¡¢³èÆ°ÆâÍÆ¤Ê¤É¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡È¤Û¤ÜËþÀÊ¡É
¡¡ºòÇ¯11·î²¼½Ü¤Ë¤Ï¡¢¿å»ºÄ£¤Ê¤É¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢ÆüÈæÃ«¸ø±àÆâ¤Î¥Ö¡¼¥¹¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢µû¤Î¥·¡¼¥ë¥¢¡¼¥È¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¡£1»þ´ÖÈ¾¤Î´Ö¡¢ÍøÍÑÀÊ¤Ï¤Û¤ÜËþÀÊ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢º£¸å¤âSNS¤Ê¤É¤Ç³èÆ°¾õ¶·¤ò¼þÃÎ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³èÆ°¤ò¿Ê¤á¤ë³ØÀ¸¤Ï¡¢¡Öº£¸å¤âÂ¿¤¯¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ëµû¤Î¥·¡¼¥ë¥¢¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÎÌÇÑ´þ¤Î¸½¾õ¤ò¹¤¯¼þÃÎ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Æ±»þ¤ËÌµÂÌ¤òËÉ¤°¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯µû¤òÆþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µû¥Ñ¥Ã¥¯¤Î¥·¡¼¥ë¤ÎÇÑ´þÌäÂê¤Ï¡¢¶¡µë¥µ¥¤¥É¤¬¾¦ÉÊ¤ò¤â¤Ã¤ÈÇä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤ÈÅØÎÏ¤¹¤ëÃæ¤ÇÈ¯À¸¤¹¤ë¥í¥¹¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤Î½èÍý·ÐÈñ¤¬µû²Á¹â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£µû¤Î¥·¡¼¥ë¥¢¡¼¥È¤¬¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë°ìÊý¡¢¥·¡¼¥ë¤Ë¤è¤ëPR¶¥Áè¤¬ÄÀÀÅ²½¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¾ÃÈñ¼Ô¤Îµû¾ÃÈñ¤¬¹â¤Þ¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤â¾¯¤·²ò·è¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÀîËÜÂç¸ã¡Ê¤«¤ï¤â¤È¡¦¤À¤¤¤´¡Ë
»þ»öÄÌ¿®¼Ò¿å»ºÉôÄ¹¡£1967Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£Àì½¤Âç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢91Ç¯¤Ë»þ»öÄÌ¿®¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢¿å»ºÉô¤ÇµìÃÛÃÏ»Ô¾ì¡¢Ë½§»Ô¾ì¤Î¼è°ú¤ò¼èºà¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥ë¥Ý¡¡¥¶¡¦ÃÛÃÏ¡Ù¡Ê»þ»öÄÌ¿®¼Ò¡Ë¡£¡ØÈþÌ£¤·¤¤¥µ¥ó¥Þ¤Ï¤Ê¤¼¾Ã¤¨¤¿¤Î¤«¡©¡Ù¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¡£ºÇ¿·´©¤Ë¡Ø¹ñ»º¤Îµû¤Ï¤É¤³¤Ø¾Ã¤¨¤¿¤«¡©¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ü¦Á¿·½ñ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
