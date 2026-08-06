“酷暑”に揺れる野球界…いまや少数派“屋外球場”での試合で浮き彫りになる“本拠地がドーム球場”チームのデメリット

今年も猛暑・酷暑が続いています。日本に初めてドーム球場ができてから間もなく40年になりますが、ドーム球場の出現はプロ野球の現場にどのような変…