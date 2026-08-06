デイリー新潮
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甲子園で見えた「135キロ右腕」の異質さ 神村学園・龍頭汰樹が“公立進学校の雄”東筑打線を翻弄した理由
最速135キロ。それでも、福岡大会を勝ち抜いた東筑の打者たちは、次々と差し込まれた。県内有数の進学校として知られるチームが、最後まで小柄な右…
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早くも11勝「菅野智之」のトレード移籍はなぜ実現しなかったのか データが語る“本当の実力”とは
残留が決定日本時間8月4日午前7時、メジャーリーグのトレードデッドラインが過ぎ、去就が注目されていたコロラド・ロッキーズの菅野智之（36）の残…
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「父の遺産を最良の状態で引き継ぐことが…」 イオン爆発で非難殺到の「ハビタ」エリート社長はハーバードでMBA取得 かつて語っていた「経営哲学」とは
命より優先すべき業務などあるのか――。イオンモール熊本の爆発事故により女性従業員2人が犠牲となったテナント雑貨店の運営会社「ハビタ」。亡く…
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“酷暑”に揺れる野球界…いまや少数派“屋外球場”での試合で浮き彫りになる“本拠地がドーム球場”チームのデメリット
今年も猛暑・酷暑が続いています。日本に初めてドーム球場ができてから間もなく40年になりますが、ドーム球場の出現はプロ野球の現場にどのような変…
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海外の一流ホテルには、なぜスリッパが常備されていないのか――足元をめぐる異文化事情
1日がかりの観光を終えてホテルに戻り、客室でほっと一息……ここで靴を脱いでスリッパに履き替えたいと思う日本人は少なくないだろう。しかし、海…
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「甲子園に出なくてもいい」と言われる日も？ 猛暑と資金難に苦しむ出場校の“切実な声”
8月5日に開幕した夏の甲子園。開会式後に行われた開幕カードでは、仙台育英（宮城）が札幌日大（南北海道）を3対1で破り、4年ぶりの優勝へ向けて好…
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「ゾンビたばこ売人」と肩組みショット「小園海斗」に注がれる“厳しい視線” 昨季の首位打者も今季は打撃低調、守備にも不安 「レギュラー剥奪も選択肢のひとつに」
6日現在、セ・リーグ最下位に低迷するものの、3位・ヤクルトとは3ゲーム差。逆転でのCS進出を狙う広島だが、主力の小園海斗内野手（26）の状態が上…
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田中将大が反対する“高校野球7回制”に、「野村ヤクルトの4番」も「野球の魅力が消滅しかねない」と懸念 それでも「甲子園で開催すべき」と語る理由とは
日刊スポーツの電子版は8月4日、「巨人田中将大が高校野球7回制に反対し暑熱対策の代替案を提示06年に2日で249球死闘経験」の記事を配信した。タ…
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「中国人30人ほどに捕まって、素手や棒でめった打ちに…」 「闇バイト」逃亡者が語った「トクリュウ」からの脱出“恐怖の瞬間” 入れ墨男に浴びせられた“脅しの言葉”とは
「トクリュウ」（匿名・流動型犯罪グループ）による犯罪が相次いでいる。その手先となり、犯行の実行役を担うのが「闇バイト」である。所詮、彼らは「…
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「中国人にボコボコにされ、ビルの6階から突き落とされた」 「闇バイト」 トクリュウの使い捨てにされた悲惨すぎる実態 募集時の約束は「月収300万円」も、組織に入った瞬間、「お前たちは…」
「トクリュウ」（匿名・流動型犯罪グループ）による犯罪が相次いでいる。トクリュウは、2022〜2023年に起きた「ルフィ事件」や、今年5月の「栃木・上…
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運用資産約300兆円… 片山財務大臣もうらやむ？「GPIF」尻馬投資法
財務省でさえ羨望の眼差しを送るのが、GPIF（年金積立金管理運用独立行政法人）が運用する巨額資金である。その運用手法は徹底した分散と長期運用の…
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「忘年会ゲストにCUTIE STREETやDJ KOO」 早慶就職先1位「ベイカレント」の“令和版バブル”の実態
いまどきの東大生がこぞって目指すといわれているコンサル業界。こうした趨勢は私学に目を移しても変わらない。早稲田大学と慶応義塾大学という私学…
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100メートル先にクマを発見…旭山動物園の統括園長は、その時どうしたか 『クマ撃ちの女』作者と語る「共生」を叫ぶ前にすべきこと
【写真を見る】本気で跳んだら溝も越えられる？旭山動物園のヒグマの行動展示筒で遊ぶ姿も自然と動物を知り尽くした坂東元を『クマ撃ちの女』安島薮…
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クマ対策で「農作を3年やめる」？ 「猟友会と同じ服を着る」？ “人”を学んだクマをどう遠ざけるか 旭山動物園統括園長×『クマ撃ちの女』作者対談
【写真を見る】本気で跳んだら溝も越えられる？旭山動物園のヒグマの行動展示筒で遊ぶ姿も自然と動物を知り尽くした坂東元を「クマ撃ちの女」安島薮…
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高市首相の焦りが止まらない 「支持率低下の原因は分からない」「寝ていないアピール」 裏目裏目の行動が続く
官邸は原因を分析昨年10月の政権発足以来、高市内閣は異例とも言える高い支持率を維持してきたが、ここに来て下落傾向が見られるようになった。ここ…
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ひと声でスタジオを掌握…「金銭欲」も「ゆで卵」も笑いに変えた 板東英二さんが「司会者」として愛されたワケ
司会者として長期に活躍7月22日、元プロ野球選手でタレントの板東英二さん（享年86）が亡くなった。板東さんは徳島商業高校のエースとして甲子園で…
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将来の4番「森駿太」は2軍で打率1割台、地元の星「根尾昂」は制球難…中日ドラゴンズ“最下位低迷”より深刻な“有望な若手が伸び悩む問題”
後半戦も黒星スタート最下位脱出は果たせなかった――中日ドラゴンズのペナントレース後半戦は、5位・広島東洋カープとの3連戦で幕を開けた。両チー…
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「首相として決めたのであれば反対はしない」は“麻生副総裁”の本心か？ 高市首相とのパワーバランスを左右する「幹事長人事」と「消費税減税」という関門
前編【麻生太郎氏は「現代の藤原道長」か…皇室典範改正のウラで消えた“べらんめえ”調の麻生節高市首相を「よく頑張っている」と評するのは本音…
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麻生太郎氏は「現代の藤原道長」か…皇室典範改正のウラで消えた“べらんめえ”調の麻生節 高市首相を「よく頑張っている」と評するのは本音か建て前か
自民党の麻生太郎副総裁が悲願とした改正皇室典範は7月17日、成立した。麻生は日本維新の会の藤田文武共同代表と会談したり、国民民主党の玉木雄一…
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遂に「トランプ氏」最低支持率でも中間選挙は接戦予想…分断進む米社会、「MAGA」「民主社会主義」の共通点は“政策理解に乏しい支持者”か
支持率低下が止まらないトランプ米大統領が重視する11月の中間選挙まで3カ月を切った。【写真】中国でもアツい「後継者」論争…「ポスト習氏」有力…