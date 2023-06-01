¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Þ¥ó¥Ç¥ë¥½¥óÁ°ÃóÊÆÂç»È¤¬ÂáÊá¡¡¸øÌ³¾å¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤Îµ¿¤¤¡¡¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ë¾ðÊóÏ³±Ì¤«
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÉÙ¹ë¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤È¿Æ¸ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Þ¥ó¥Ç¥ë¥½¥óÁ°ÃóÊÆÂç»È¤¬¡¢¸øÌ³¾å¤ÎÉÔÀµ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤Î·Ù»¡Åö¶É¤Ï19Æü¡¢¸øÌ³¾å¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤Îµ¿¤¤¤Ç72ºÐ¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö¶É¤Ï´·Îã¤Ë½¾¤¤¡¢ÃË¤ÎÌ¾Á°¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¤¥®¥ê¥¹BBC¤Ï¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¥Þ¥ó¥Ç¥ë¥½¥óÁ°ÃóÊÆÂç»È¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó»á¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Ì¤À®Ç¯¤ÎÀÅª¿Í¿ÈÇäÇã¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÉÙ¹ë¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤È¤Î¿Æ¸ò¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢µîÇ¯9·î¤Ë²òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Þ¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó»á¤Ï2008Ç¯¤«¤é2010Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Ó¥¸¥Í¥¹Áê¤òÌ³¤á¡¢¤³¤Î´Ö¡¢¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤ËÂÐ¤·¤ÆÀ¯ÉÜ¤ä¶âÍ»»Ô¾ì¤Î¾ðÊó¤òÏ³±Ì¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤ÎÄï¤Î¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¸µ²¦»Ò¤â¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ëµ¡Ì©¾ðÊó¤òÏ³±Ì¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢19Æü¤ËÂáÊá¡£¤½¤Î¸å¡¢¼áÊü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÁÜºº¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£