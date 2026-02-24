世界中に波紋を広げている「エプスタイン事件」。米富豪ジェフリー・エプスタイン元被告（66）に関する捜査資料、通称「エプスタイン文書」が1月末に新たに公開された。その中にある、10代とみられる女性が記したとされる手記には「私は人間保育器」「赤ちゃんが生まれてから15分で連れ去られた」などの記述や、妊娠中の超音波写真なども添付されている。 【写真】エコー写真が貼られた手記の断片、暖炉の上に飾られた赤ん