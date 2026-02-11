「世紀の性犯罪者」ジェフリー・エプスタインをめぐり、東芝が営業活動を行っていたことが「週刊文春」の取材で分かった。【写真】この記事の写真を見る（4枚）エプスタインといえば、2019年に少女への性的虐待や売春あっせんの容疑で逮捕され、約1か月後にニューヨークの拘置所で自殺した米富豪。米司法省が1月末に公開した捜査関連資料「エプスタイン文書」には、トランプ大統領や英国のアンドリュー元王子らとの関係が、約300