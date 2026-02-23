2月22日、宮根誠司と藤本万梨乃が司会を務める情報番組『Mr.サンデー』（フジテレビ系）で、衆院選に関する放送内容について謝罪した。ただ、番組内での宮根の態度が物議を醸している。

問題となったのは、15日放送の衆院選に関する特集企画だ。

「番組内で11議席を獲得したチームみらいを取り上げました。その際、比例東京ブロックの政党別得票率の一覧表を紹介したのですが、日本保守党と減税日本・ゆうこく連合だけ記載がなく、放送直後からSNSで2党の記載漏れが指摘されていたのです。19日には番組公式サイトで謝罪文を掲載しましたが、今回の放送で改めて謝罪したかたちです」（スポーツ紙記者）

番組中盤、藤本が「前回の放送で、先におこなわれた衆議院選挙に関するニュースを取り上げた際、比例代表東京ブロックにおける政党ごとの得票率を紹介しました。この一覧表に、日本保守党と減税日本・ゆうこく連合が記載されていませんでした」と、記載漏れを謝罪。正しい表を映しながら、今後の再発防止を徹底することを表明した。

ただ、放送後のXでは

《宮根さんは謝らないのね。頭下げるくらいしてもいいのでは》

《「はい、次はこちらです」じゃ、ねーよ。ひとごとか？宮根？》

《藤本万梨乃アナのお詫びが言い終わらないうちに宮根誠司が「さあ続いては」とかぶせたのは駄目だろう》

など、宮根に厳しい声が聞かれていた。宮根の“他人事態度”が波紋を呼んでいるようだ。

「藤本さんが『再発防止を徹底してまいります』と言って頭を下げたのですが、宮根さんは謝罪せず、彼女が頭を上げる前に『はい、続いてはこちらです』と、被せるようにミラノ・コルティナ五輪の話題に移行したのです。今回の件は、宮根さんに問題があったわけではありませんが、番組の司会者として謝らず、何事もなかったかのように進行する様子に違和感を覚える人が多かったようです」（芸能記者）

宮根は『情報ライブ ミヤネ屋』（読売テレビ制作、日本テレビ系）と『Mr.サンデー』でMCを務め、情報番組の顔として広く認知されている。ただ、“謝り方”が物議を醸したのは、今回が初めてではない。

「2024年3月の『ミヤネ屋』で、宮根さんは韓国で開催されたメジャーリーグの取材の際、喫煙禁止区域で喫煙したことを謝罪しました。『周りの方々、それから多くの方々にご不快な思い、ご迷惑をおかけしました』と述べながら頭を下げたのですが、宮根さんはスタジオのセットである机に手を大きく広げたままだったのです。

この態度に関して、SNSで『机に手をついて偉そうに謝罪してる人の態度じゃないよ』と批判の声があがってしまいました。今回の件もあわせると、番組の“顔”としての適性に疑問を持たれかねませんよ」（同前）

MCとして、お茶の間から“支持”される言動を期待したいが……。