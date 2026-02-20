NTTドコモ、販売施策「いつでもカエドキプログラム」を3月5日より一部変更！返却のみだと利用料最大2万2千円が必要に。機種変更などなら免除
|NTTドコモが販売施策「いつでもカエドキプログラム」を3月5日より一部変更！返却のみだと利用料最大2万2千円が必要に
NTTドコモは19日、購入した対象機種の返却によっていつでもお得にスマートフォン（スマホ）などの機種を購入できる「いつでもカエドキプログラム」および「いつでもカエドキプログラム（プラス対象機種）」（以下、いつでもカエドキプログラム）の利用条件を2026年3月5日（木）より変更するとお知らせしています。変更日は予定となっており、変わる場合は別途案内するとのこと。
プログラム利用料は最大22,000円（金額はすべて税込）となるとのこと。なお、変更適用開始日の前日までにいつでもカエドキプログラムに加入した場合の利用条件などは変更ありません。また法人名義の場合にはプログラム利用料は発生ないとのこと。対象機種はNTTドコモが指定するスマホやタブレットなどで、2026年2月19日（木）時点ではiPhone 17シリーズやPixel 10シリーズ、Galaxy S25シリーズなどとなっています。
NTTドコモでは「月額分割金×23回＋24回目支払金（残価額）」の「残価設定型24回の分割払い」で対象機種を購入し、購入後の1〜23カ月目にその機種を返却すると、24回目（残価）に設定された残価額の支払いが不要となります。さらに1〜22カ月目に返却した場合には利用申込の翌月〜23回目までの各回の分割支払金に機種ごとに設定された「早期利用特典」の割引が適用されます。
また24カ月目以降も対象機種を利用する場合は24回目（残価）の分割支払金をさらに24分割した金額を24回目以降の各回の再分割支払金として支払うことで48回分割払いになり、対象機種を24カ月目以降46カ月目までに返却すれば、プログラム利用申込をした翌月以降の再分割支払金の支払いが不要となります。
＜ケース1：23カ月目に返却して特典を受ける場合＞
2,500円／月×23回＋48,000円（総額105,500円）の製品の場合には最後の48,000円の支払いが不要となり、負担額は2,500円／月×23回の総額57,500円となります。
＜ケース2：1カ月目から22カ月目までに返却して特典を受ける場合＞
2,500円／月×23回＋48,000円（総額105,500円）の製品の場合には最後の48,000円の支払いが不要となり、さらに返却した翌月〜23回目までは早期利用特典（例では600円／月）が毎回割り引かれ、ちょうど1年後の12カ月目に返却するなら2,500円／月×12回＋（2,500円−600円）／月×11回の総額50,900円となります。
＜ケース3：24カ月目以降も対象機種を利用する場合＞
2,500円／月×23回＋48,000円（総額105,500円）の製品の場合には24カ月目以降は48,000円が2,000円／月×24回の分割払いとなり、この分割払いをしているうちに返却すると、残りの残債が不要となります。例えば、36カ月目に返却する場合に残りの12回分の2,000円／月×12回（＝24,000円）が免除され、負担額は81,500円となります。
今回、そんないつでもカエドキプログラムの利用条件が変更となり、新たに最大22,000円のプログラム利用料がかかるようになります。ただし、次機種として対象機種をNTTドコモで購入するなどのNTTドコモが定める条件をすべて満たした場合にプログラム利用料がの支払いを不要とするドコモで買替えおトク割も同時に提供開始されます。ドコモで買替えおトク割の条件は以下の通り。
（1）対象機種※1をNTTドコモで購入すること※2
（2）（1）と同一名義かつ（1）から31日以内にいつでもカエドキプログラムを利用（機種を返却）すること
（3）ドコモで買替えおトク割の適用を申し出ること
※1 プログラム利用料が0円の機種は対象外です。
※2 機種変更・契約変更によって対象機種を購入する場合または回線を契約せずに端末単体で対象機種を購入する場合に対象となります。新規契約（MNPを含む）の手続きを伴って対象機種を購入した場合はドコモで買替えおトク割の適用対象外となります。
記事執筆：memn0ck
