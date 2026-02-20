モデル・タレントのゆきぽよが、かつて番組の密着取材中に緊急搬送されたという驚きのエピソードを明かした。

【映像】ゆきぽよ＆友人のテキーラショット

2017年の『バチェラー・ジャパン』で注目を集めると、世界版バチェラーにも出演し大ブレイクしたゆきぽよ。ギャルモデルとして、バラエティ番組でも引っ張りだことなった。

2月19日に放送された『資産、全部売ってみた』（ABEMA）に出演したゆきぽよは、自身の資産を売るべく、自宅のブランド品などを整理。作業をしながら、「18歳から仕事してる。貯金で憧れのバッグを買った」と仕事を始めた当時を振り返る。

また、「Palm Angels」の黒のショルダーバッグを手に取ると、「超なつ、超ギャル」と思い入れがある様子でコメント。「クラブ・夜遊び用だったんです。テキーラ大好きで、めっちゃ飲んでました。飲みすぎて、番組の密着中に緊急搬送されたことがあります（笑）。ここ（お腹）が炎症して」と、スタッフも驚きのエピソードを明かした。

一方で、現状については「今はもう夜遊びしないし、テキーラも飲まない」と語った。

『資産、全部売ってみた』は、売れる資産を全部売却し、ゼロから再設計に挑む人々を追う、人生再スタート応援ドキュメントバラエティ。番組MCを、芸能活動再開後初レギュラーとなるタレントの小島瑠璃子、お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇の2人が務める。