衝撃事実　スノボ金・韓国17歳は骨折していた　国内熱狂の躍進で負った代償「いったいどうやって、そんな身体で…」【冬季五輪】

雪面に打ち付けられ、倒れ込むチェ・ガオン(C)Getty Images

衝撃の事実が明らかになった。韓国紙『朝鮮日報』は、ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード女子ハーフパイプで金メダルを手にした17歳の“新星”チェ・ガオンが、骨折の重傷を負いながらプレーしていたことを伝えた。

「奇跡」と称されるドラマチックな展開だった。現役女子高生選手として話題を呼んだチェ・ガオンだったが、決勝3本のランの内、最初の2本を失敗。とくに1本目では、真っ逆さまに落ちて、頭と背中を強打して転倒。一度は棄権の方針も示される、崖っぷちの状況となった。

2本目を前に「足に力が全く入らず歩くこともできなかった」というチェ・ガオンだったが、運命の3本目でスイッチバック、フロントサイド、そしてバックサイドの900と高難度の技を成功させる圧巻の滑りを披露。ただ一人の90点超えで頂点に立った。

試合後の会見でコーチからも「歩けていないから棄権しよう」と提案されていたことを明かしたチェ・ガオン。それでも「ここで諦めるのは本当に後悔する」と気張った。まさに死に物狂いでつかみ取った金メダルだった。