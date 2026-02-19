Image: Nothing / YouTube

Headphone (A)のお披露目もあったりして。

Nothing（ナッシング）が、日本時間3月5日に新製品を発表することが明らかになりました。

Nothing Event: Built Different

今回の目玉はズバリ、Phone (4a) シリーズ。Phone (4a)とPhone (4a) Proの登場が予想されていて、どうやら本体カラーもポップな色合いが採用される見込みです。

気になる人はYouTubeでチェック

メールの受信トレイを確認したところ、筆者の元にもNothingから発表のカウントダウンメールが届いていました。Phone (4a)シリーズの詳細は、日本時間3月5日19時30分にYouTubeで公開されます。

ちなみに現地時間3月4日には、Apple（アップル）が一部の主要都市で特別イベントを開催することが決定していますが、Nothing CEOのカール・ペイ氏は、その招待状にスプレーでNothingのイベント開催日を上書きしたことも話題となりました。

Nothingが光るスマートフォンことPhone (1)をリリースしたときは、斬新すぎるデザイン性に驚かされましたが、今度はどんな尖った機能がやってくるのか注目したいところです。

Source: X (1,2), YouTube