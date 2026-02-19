ÀãÊÉ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß»ë³¦¥¼¥í¤â¼¡¤Î½Ö´Ö¡ÄÀ¤³¦¥é¥ê¡¼¤Ç¶ÄÅ·Ã¦½Ð·à¡¡°ìÎ®¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¡¢¥Ö¥Á¥®¥ì¤Ê¤¬¤é¤Î¡È¹Ó¶È¡É¤ËÃ¦Ë¹
¡ÚWRC À¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢¡ÛÂè2Àï ¥é¥ê¡¼¡¦¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀãÊÉ¤Ë¾×ÆÍ¢ª¶ÄÅ·Ã¦½Ð·à¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡2·î12Æü¤«¤é15Æü¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿WRC¤ÎÂè2Àï¡Ö¥é¥ê¡¼¡¦¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡×¡£¥·¡¼¥º¥óÍ£°ì¤Î¥Õ¥ë¥¹¥Î¡¼¥é¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëº£Âç²ñ¤Ç¡¢2024Ç¯²¦¼Ô¤Î¥Æ¥£¥¨¥ê¡¼¡¦¥Ì¡¼¥Ó¥ë¡Ê¥Ò¥ç¥ó¥Ç¡Ë¤ò½±¤Ã¤¿¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤È¼¹Ç°¤ÎÃ¦½Ð·à¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç²ñ2ÆüÌÜ¡Ê¥Ç¥¤2¡Ë¤ÎSS3¤À¤Ã¤¿¡£¥Ì¡¼¥Ó¥ë¤¬¶î¤ë¥Ò¥ç¥ó¥Ç i20 N ¥é¥ê¡¼1¤Ï¡¢Àã¤ÈÉ¹¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿Æñ¥³¡¼¥¹¤Ç¥Þ¥·¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¼º¤¤¡¢¥³¡¼¥¹¿Ê¹ÔÊý¸þº¸Â¦¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ð¥ó¥¯¡ÊÀãÊÉ¡Ë¤Ø¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¾×ÆÍ¤Î¾×·â¤ÇÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿Àã¤¬¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤òÊ¤¤¤¿Ô¤¯¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¼ÖÆâ³°¤Î²¹ÅÙº¹¤Ê¤É¤«¤é¥¬¥é¥¹¤¬µÞ·ã¤ËÆÞ¤ê¡¢»ë³¦¤Ï½Ö¤¯´Ö¤Ë¡Ö¥¼¥í¡×¤Î¾õÂÖ¤Ë¡£¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥ÈÆâ¤Î¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¡¢Á°¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¥Ì¡¼¥Ó¥ë¤¬ÊüÁ÷¶Ø»ßÍÑ¸ì¤ò¸ò¤¨¤ÆÅÜ¤ê¤òÏª¤ï¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÁö¹ÔÉÔ²ÄÇ½¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¼¡¤Î½Ö´Ö¡¢¥Ì¡¼¥Ó¥ë¤Ï¶Ã¤¤Î¹ÔÆ°¤Ë½Ð¤ë¡£¥Þ¥·¥ó¤ò°ì»þÄä»ß¤µ¤»¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¼«¤é¥É¥¢¤ò³«¤±¤Æ¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤·¡¢ÁÇ¼ê¤Ç¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤ò¿¡¤»Ï¤á¤¿¤Î¤À¡£
¶Ë´¨¤ÎÀã¸¶¤Ç¤Þ¤µ¤«¤Î¹Ó¶È
¡¡¶Ë´¨¤ÎÀã¸¶¤Ç¤Î¡ÖÁë¿¡¤¡×¤È¤¤¤¦¤Þ¤µ¤«¤Î¹Ó¶È¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇÄã¸Â¤Î»ë³¦¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¥Ì¡¼¥Ó¥ë¤ÏÂ¨ºÂ¤ËÁö¹Ô¤òºÆ³«¡£¤³¤ÎÒôÓÍ¤ÎÈ½ÃÇ¤È¹ÔÆ°ÎÏ¤Ë¤Ï¡¢WRC¸ø¼°X¤â¡Ö¥¹¥Î¡¼¥Ð¥ó¥¯¤ÎËâ¤Î¼ê¤«¤éÃ¦½Ð¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¶Ã¤¤ò¤â¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Ì¡¼¥Ó¥ë¼«¿È¤âX¤Ç¡ÖÀãÊÉ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤é¾¯¤·³ê¤ê¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¥é¥¹¤¬ÆÞ¤Ã¤Æ¡¢È¿ÂÐÂ¦¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Âç²ñ¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥È¥è¥¿Àª¤¬1°Ì¤«¤é4°Ì¤òÆÈÀê¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢¥Ì¡¼¥Ó¥ë¤ÏÁí¹ç7°Ì¤Ç¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼«Á³¤òÁê¼ê¤ËÀï¤¦¥é¥ê¡¼¤Î¸·¤·¤µ¤È¡¢¥È¥Ã¥×¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÒôÓÍ¤ÎÂÐ±þ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê°ìËë¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØWRC À¤³¦¥é¥ê¡¼Áª¼ê¸¢2026¡Ù¡¿(C)WRC¡Ë