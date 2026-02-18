巨人ヘッドコーチなどを歴任した元木大介氏（54）が、17日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。共演者との関係に驚く場面があった。

この日は元木氏と、「King＆Prince」元メンバーで歌手の岩橋玄樹（29）がトーク。岩橋が元木氏の大ファンということで共演が実現した。

岩橋は少年時代、当時現役だった元木氏に憧れグローブの色なども真似していたと回顧。さらに「父親が、元木さんが現役時代の時に、ジャイアンツのチームドクターやってたんですよ。僕が小学生の時に僕の名前入りで元木選手からサインをもらったことがあって、父親経由で」と告白。

元木氏は「ちょっと待って、父親って言ってるけど、あの岩橋さんの息子なの？」。岩橋が「はい」と答えると「鳥肌立ってきたわ。マジで！？」と驚き。「あのお父さん、こんなアイドルの子を持ってたの？全然分からない」と続けた。

岩橋は「ほんとだったら僕もお医者さんになってたと思うんですけど、でもどこかで方向チェンジして」と語った。