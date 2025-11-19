プロ野球巨人の元ヘッドコーチで野球解説者の元木大介氏（53）の「激ヤセ」に、インターネット上で野球ファンから心配する声が上がっている。 「俺は今まで食いすぎていた」元木氏は、2025年11月17日にユーチューブを更新し、「【激ヤセ！】レッドカーペットでも話題に」などのタイトルで、現在の食生活などを明かした。 現役時代、巨人でプレーした元木氏は、「クセ者」の愛称で人気を博した。現役引退後は、タレントとして活動し