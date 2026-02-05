プロ野球巨人の元ヘッドコーチで野球解説者の元木大介さん（54）が、2026年2月3日にインスタグラムを更新。革ジャンに身を包んだ近影を公開した。「痩せてないですよ」元木さんはインスタグラムで、レザーブランド「Y'2 LEATHER（ワイツーレザー）」の展示会を訪れたと報告。ダブルのレザージャケットにデニムパンツ、キャップ、アイウェアというコーディネートの写真を公開した。元木さんは「是非皆さんも革ジャンを」と呼びかけ