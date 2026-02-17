¡Ö¾ÃÈñ¸ºÀÇ¥×¥é¥¹¡×¤Î´ë¶È25¡ó¡¡¶ÈÌ³Ê£»¨²½·üÇ°¤â¡¢Äã¿å½à¤Ë
¡¡½°±¡Áª¤Ç³ÆÅÞ¤¬¸øÌó¤Ë·Ç¤²¤¿¾ÃÈñÀÇ¸ºÀÇ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼«¼Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥×¥é¥¹¤Î±Æ¶Á¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿´ë¶È¤Ï25.7¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤³¤È¤¬Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤ÎÄ´ºº¤Ç17Æü¤Þ¤Ç¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¾®Çä¶È¤Ç¾ÃÈñ¤¬»É·ã¤µ¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢¶ÈÌ³¤ÎÊ£»¨²½¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ºâ¸»³ÎÊÝ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤âº¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä´ºº¤Ï5¡Á9Æü¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤·¡¢Éý¹¤¤¶È³¦¤Î1546¼Ò¤«¤éÍ¸ú²óÅú¤òÆÀ¤¿¡£¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Î±Æ¶Á¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¤·¤¿´ë¶È¤Ï9.3¡ó¡¢¡ÖÆÃ¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ï48.2¡ó¡¢¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ï16.8¡ó¤À¤Ã¤¿¡£