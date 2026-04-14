アイテムの選択肢が向上した「モデリスタ ヴォクシー」トヨタカスタマイジング＆ディベロップメント（TCD）は2026年4月10日、一部改良を行った「ヴォクシー」に対し、「モデリスタ」ブランドのカスタマイズパーツを追加発売しました。どのようなドレスアップができるのでしょうか。ヴォクシーは兄弟車「ノア」とともに2001年11月に登場したミドルサイズミニバンです。【画像】超カッコいい！ これが「ヴォクシー」”モデリ