20万円台で狙える「猫足」のコンパクトカー！今やスマホもすっかり高価格化が進んでいます。iPhoneの最上位機種「17 Pro Max」は19万4800円（消費税込み、以下同）から、最も容量の大きい2TBモデルともなれば32万9800円に達します。その一方で中古車市場に目を向けると、支払総額20万円台〜30万円台前半で、プジョー「208」を購入できる個体がいくつも流通しています。【画像】超カッコイイ！ これが“20万円”の「“格安”コ