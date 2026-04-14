40代の会社員Aさんは、寝室のドアの前で立ち尽くしていました。妻に夜の誘いを断られ続けて、はや3年。今では寝室も別々になり、会話といえば最低限の事務連絡だけです。【漫画】「なぜそんなに太ってるのですか？」5年間の婚活で結果が出ない女性に放ったド直球発言Aさんは、自分なりに「良い夫」であると自負していました。浮気もせず、仕事に励み、生活費もきちんと入れている。しかし、妻の心境は正反対に「食事中にスマホばか